​Индзаги: «Мы потеряли голову»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги дал комментарий после поражения от «Лацио» со счётом 1:3.

«Из наших последних выступлений это было лучшее. Команда нашего уровня при счёте 1:0 не должна допускать столько ошибок в попытках забить второй мяч. Мы пропустили с пенальти, позволив «Лацио» вернуться в игру, а затем пропустили странный второй гол и потеряли голову. Этого не должно происходить. Третий пропущенный гол был худшим, потому что мы выключились из игры и не оборонялись должным образом. Мы потеряли концентрацию», - высказался Индзаги в эфире DAZN.

Стоит отметить, что до «Интера» Симоне Индзаги работал с «Лацио».