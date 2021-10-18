Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 184 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Ханданович упрекнул Сарри в нежелании следовать правилам честной игры

18 Октября 2021 • 21:31 Комментировать (1)
Лацио
3:1
Интер Милан
окончен

В матче между «Лацио» и «Интером» (3:1)  в рамках итальянского первенства случился неприятный инцидент – римляне забили свой второй гол после того, как один из футболистов соперника лежал на газоне, проигнорировав тем самым правила фэйр-плей.

Вратарь миланской команды Самир Ханданович после поединка выступил с претензиями в адрес наставника «Лацио» Маурицио Сарри. Диалог состоялся практически сразу после финального свистка, передает Sky Italia.

Ханданович спросил у итальянского специалиста, почему он не поступил в том эпизоде так, как Марсело Бьелса годами ранее в Чемпионшипе. Уточним, что тогда наставник «Лидса» призвал свою команду расступиться и дать оппоненту забить гол в идентичной ситуации.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Самир Ханданович Маурицио Сарри
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
BESTJuventus10
18 Октября 2021 в 22:44
а почему не указывается, что когда их игрок лежал на газоне, они сами продолжили игру и не выбили мяч и только потеряв мяч, вдруг вспомнили про феир плей?? днинтер есть днинтер. честно проигрывать не умеют.
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Венеция 1:0 Фиорентина
Все матчи
Новости
18 Октября
23:43 · Италия. Серия А
«Венеция» неожиданно обыграла «Фиорентину»
21:31 · Италия. Серия А
Ханданович упрекнул Сарри в нежелании следовать правилам честной игры 1
20:27 · Россия. Премьер-лига
Итальянские СМИ называют переход Азмуна в «Милан» вполне вероятным событием слухи
19:54 · Италия. Серия А
​Моуринью дал понять, что он недоволен глубиной состава «Ромы» (видео) видео
15:19 · Италия. Серия А
​У Дзаньоло нет проблем со связками колена
13:21 · Италия. Серия А
«Интер» намерен перехватить Йовича у «Арсенала» слухи
12:08 · Италия. Серия А
«Ювентус» сформировал шорт-лист из четырёх игроков
11:36 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» поборются за нападающего сборной Италии
11:30 · Италия. Серия А
«Наполи» начал переговоры с Инсинье по новому контракту
10:55 · Италия. Серия А
«Ювентус» выкупит Морату, если сорвётся трансфер Влаховича
09:40 · Италия. Серия А
Миранчук в пятый раз подряд оказался в запасе «Аталанты»
09:32 · Италия. Серия А
Кин – о курьёзном голе в ворота «Ромы»: «Хорошо, что мяч оказался в сетке»
09:15 · Италия. Серия А
Спаллетти назвал секрет побед «Наполи»: «У нас команда друзей»
08:46 · Италия. Серия А
Мхитарян недоволен судейством в матче с «Ювентусом»
08:41 · Италия. Серия А
Райола нашёл новый клуб для Романьоли
Все новости
Рекомендуем