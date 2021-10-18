Ханданович упрекнул Сарри в нежелании следовать правилам честной игры

В матче между «Лацио» и «Интером» (3:1) в рамках итальянского первенства случился неприятный инцидент – римляне забили свой второй гол после того, как один из футболистов соперника лежал на газоне, проигнорировав тем самым правила фэйр-плей.

Вратарь миланской команды Самир Ханданович после поединка выступил с претензиями в адрес наставника «Лацио» Маурицио Сарри. Диалог состоялся практически сразу после финального свистка, передает Sky Italia.

Ханданович спросил у итальянского специалиста, почему он не поступил в том эпизоде так, как Марсело Бьелса годами ранее в Чемпионшипе. Уточним, что тогда наставник «Лидса» призвал свою команду расступиться и дать оппоненту забить гол в идентичной ситуации.