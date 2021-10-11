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Чемпионат Италии. Серия А

Это’о: «В «Интере» у нас была команда тренеров с уникальным главным тренером Моуринью»

11 Октября 2021 • 14:31 Комментировать
Лацио
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Интер Милан
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16.10 19:00

Португальский тренер Жозе Моуринью вернулся в Италию, где с «Ромой» выиграл 9 из 11 официальных матчей текущего сезона. Один из лучших африканских футболистов Самюэль Это’о отметил большую роль Моуринью в «требле», который завоевал «Интер» с камерунцем в составе.

- У нас была команда тренеров  с уникальным главным тренером [Моуринью]. Он идеально понимал каждого исполнителя, а также чувства болельщиков команды. Он знал, как можно сочетать эти факторы и был идеальным, - заявил Это’о La Gazzetta dello Sport на спортивном фестивале в Тренто.

Ранее камерунец посочувствовал болельщикам «Барселоны» из-за состояния дел в клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Жозе Моуринью Самюэль Это-О
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