Португальский тренер Жозе Моуринью вернулся в Италию, где с «Ромой» выиграл 9 из 11 официальных матчей текущего сезона. Один из лучших африканских футболистов Самюэль Это’о отметил большую роль Моуринью в «требле», который завоевал «Интер» с камерунцем в составе.

- У нас была команда тренеров с уникальным главным тренером [Моуринью]. Он идеально понимал каждого исполнителя, а также чувства болельщиков команды. Он знал, как можно сочетать эти факторы и был идеальным, - заявил Это’о La Gazzetta dello Sport на спортивном фестивале в Тренто.

Ранее камерунец посочувствовал болельщикам «Барселоны» из-за состояния дел в клубе.