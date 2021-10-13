Туринский «Ювентус» готов пожертвовать Уэстоном Маккенни ради возможности заполучить в свои ряды хавбека «Монако» и сборной Франции Орельена Чуамени.

21-летний опорный хавбек монегасков является одним из наиболее интересных топовым клубам Европы молодым игроком на трансферном рынке. И как информирует La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» решительно настроены усилиться французским опорником. Ради приглашения Чуамени туринцы готовы отпустить в клуб из одноимённого княжества своего американского легионера Уэстона Маккенни.

Примечательно, что виды на Орельена Чуамени есть также у мадридского «Реала» и лондонского «Челси».