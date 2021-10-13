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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» хочет обменяться полузащитниками с «Монако» слухи

13 Октября 2021 • 18:40 Комментировать
Лион
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Монако
2.25 3.65 3.05
16.10 22:00

Туринский «Ювентус» готов пожертвовать Уэстоном Маккенни ради возможности заполучить в свои ряды хавбека «Монако» и сборной Франции Орельена Чуамени.

21-летний опорный хавбек монегасков является одним из наиболее интересных топовым клубам Европы молодым игроком на трансферном рынке. И как информирует La Gazzetta dello Sport, «бьянконери» решительно настроены усилиться французским опорником. Ради приглашения Чуамени туринцы готовы отпустить в клуб из одноимённого княжества своего американского легионера Уэстона Маккенни.

Примечательно, что виды на Орельена Чуамени есть также у мадридского «Реала» и лондонского «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ювентус Уэстон Маккенни Орельен Чуамени трансферы футбола - зима 2022
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