«Монако» сообщил о состоянии Головина

Российский хавбек «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы, об этом рапортует пресс-служба монегасков. Из-за проблем со здоровьем полузащитник не включен в заявку команды на поединок против «Лиона» в рамках десятого тура Лиги 1.

Также в этом матче на поле не смогут выйти травмированные Сеск Фабрегас и Джибриль Сидибе.

Головин получил повреждение во встрече с «Бордо» в девятом туре чемпионата Франции. По этой причине Александр пропустил октябрьские игры сборной России в отборе чемпионата мира-2022.

Матч «Лион» - «Монако» состоится в субботу, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.