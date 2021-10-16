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Чемпионат Франции. 1 лига

«Монако» сообщил о состоянии Головина

16 Октября 2021 • 11:16 Комментировать
Лион
...
Монако
2.30 3.55 3.05
Через 8 ч. 19 мин.

Российский хавбек «Монако» Александр Головин продолжает восстанавливаться после травмы, об этом рапортует пресс-служба монегасков. Из-за проблем со здоровьем полузащитник не включен в заявку команды на поединок против «Лиона» в рамках десятого тура Лиги 1.

Также в этом матче на поле не смогут выйти травмированные Сеск Фабрегас и Джибриль Сидибе.

Головин получил повреждение во встрече с «Бордо» в девятом туре чемпионата Франции. По этой причине Александр пропустил октябрьские игры сборной России в отборе чемпионата мира-2022.

Матч «Лион» - «Монако» состоится в субботу, 16 октября, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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16.10  18:00 Клермон ... Лилль 2.65 3.4 2.7
16.10  22:00 Лион ... Монако 2.05 3.9 3.35
17.10  14:00 Труа ... Ницца 3.4 3.7 2.12
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