Полузащитник «Монако» Орельен Тчуамени стал одной из главный трансферных целей ведущих европейских клубов. Однако, по информации различных источников, дальше всех в переговорах по французу продвинулся лондонский «Челси».

Британский таблоид The Sun уверяет, что «Монако» запросил у англичан около 40 миллионов евро за переход футболиста. Сообщается, что действующий обладатель Лиги чемпионов готов отдать за 21-летнего таланта такую сумму.

При этом, не исключается, что более активно в борьбу за Тчуамени включатся и другие потенциальные покупатели, в частности «Ювентус» и мадридский «Реал». На счету француза две результативные передачи в текущем сезоне – по одной в Лиге 1 и Лиге чемпионов.