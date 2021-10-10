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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» готовит два зимних трансфера слухи

10 Октября 2021 • 16:29 Комментировать
Лион
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Монако
2.20 3.70 3.10
16.10 22:00

Туринский «Ювентус» рассчитывает усилить свой состав, подписав в январе новых полузащитника и нападающего.

По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы предпримут все необходимые шаги, чтобы сделать себе подарок под Новый год и заполучить форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, а также опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

«Бьянконери» уже достаточно давно начали обхаживать 21-летнего серба, из-за чего тот отказался продлевать свой контракт с «фиалками».

Влахович в нынешнем сезоне забил уже 4 мяча в 7 играх Серии А. Чуамени пополнил свой актив результативных действий одним голом в 9 поединках Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Ювентус Фиорентина Душан Влахович Орельен Чуамени трансферы футбола - зима 2022
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