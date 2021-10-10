Туринский «Ювентус» рассчитывает усилить свой состав, подписав в январе новых полузащитника и нападающего.

По информации La Gazzetta dello Sport, туринцы предпримут все необходимые шаги, чтобы сделать себе подарок под Новый год и заполучить форварда «Фиорентины» Душана Влаховича, а также опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени.

«Бьянконери» уже достаточно давно начали обхаживать 21-летнего серба, из-за чего тот отказался продлевать свой контракт с «фиалками».

Влахович в нынешнем сезоне забил уже 4 мяча в 7 играх Серии А. Чуамени пополнил свой актив результативных действий одним голом в 9 поединках Лиги 1.