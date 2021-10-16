«Лион» уверенно переиграл «Монако»

В 10-м туре Лиги 1 «Лион» играл против набравшего ход «Монако». Игра получилась упорной с небольшим количеством опасных моментов, в основном в первом тайме. Судьба поединка решилась на 75-й минуте с ударом Карла Токо Экамби с пенальти. На 90-й минуте точку поставил Джейсон Денайер. «Лион» победил со счетом 2:0 и делит третье место с «Ниццей» и «Анже». У «Монако» на два балла меньше. Полузащитник гостей Александр Головин на поле не выходил из-за травмы.