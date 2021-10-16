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Чемпионат Франции. 1 лига

«Лион» уверенно переиграл «Монако»

16 Октября 2021 • 23:53 Комментировать
Лион
2:0
Монако
окончен

В 10-м туре Лиги 1 «Лион» играл против набравшего ход «Монако». Игра получилась упорной с небольшим количеством опасных моментов, в основном в первом тайме. Судьба поединка решилась на 75-й минуте с ударом Карла Токо Экамби с пенальти. На 90-й минуте точку поставил Джейсон Денайер. «Лион» победил со счетом 2:0 и делит третье место с «Ниццей» и «Анже». У «Монако» на два балла меньше. Полузащитник гостей Александр Головин на поле не выходил из-за травмы.

Протокол игры  
Лион 2:0 Монако
(1:0) Экамби Карл Токо 75'    
(2:0) Денайер Джейсон 90'    
Поллерсбек Юлиан Дюбуа Лео Боатенг Жером Денайер Джейсон Эмерсон Палмиери Какере Максанс   77' Гимараэс Бруно Шакири Джердан   67' (Кадевере Тино (   67') Ауа Уссем Экамби Карл Токо Шерки Райан   67' (Пакета Лукас (   67')
Запасные: Кейта Хабиб Боннви Кейн Да Сильва Дамьен Милагрес Энрике Гюсто Мало Мендес Тьяго Диоманде Синали
Нюбель Александр Агилар Рубен Дисаси Аксель   73' Бадьяшиль Бенуа Кайо Энрике Фофана Юссуф Лукас Жан   77'   82' (Якобс Исмаил (   82') Желсон Мартиньш Фолланд Кевин   71' (Боаду Мирон (   71') Матазо Элио   82' (Лемаршаль Феликс (   82') Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Исидор Вилсон Маецки Радослав Марипан Гильермо Павлович Страхиня Матсима Крислен Аклиоче Махнес
16 октября. Стадион "Гроупама Арена".

 

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окончен Клермон 1:0 Лилль
окончен Лион 2:0 Монако
17.10  14:00 Труа ... Ницца 3.4 3.7 2.12
17.10  16:00 Брест ... Реймс 2.05 3.6 3.65
17.10  16:00 Бордо ... Нант 2.75 3.45 2.6
17.10  16:00 Метц ... Ренн 3.7 3.4 2.11
17.10  16:00 Страсбург ... Сент-Этьен 1.98 3.7 3.75
17.10  18:00 Монпелье ... Ланс 3 3.8 2.26
17.10  21:45 Марсель ... Лорьян 1.56 4.4 5.8
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