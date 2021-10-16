«Лион» уверенно переиграл «Монако»

В 10-м туре Лиги 1 «Лион» играл против набравшего ход «Монако». Игра получилась упорной с небольшим количеством опасных моментов, в основном в первом тайме. Судьба поединка решилась на 75-й минуте с ударом Карла Токо Экамби с пенальти. На 90-й минуте точку поставил Джейсон Денайер. «Лион» победил со счетом 2:0 и делит третье место с «Ниццей» и «Анже». У «Монако» на два балла меньше. Полузащитник гостей Александр Головин на поле не выходил из-за травмы.
Протокол игры
|(1:0) Экамби Карл Токо 75'
|(2:0) Денайер Джейсон 90'
Поллерсбек Юлиан • Дюбуа Лео • Боатенг Жером • Денайер Джейсон • Эмерсон Палмиери • Какере Максанс • 77'Гимараэс Бруно • Шакири Джердан 67' ( Кадевере Тино ( 67') • Ауа Уссем • Экамби Карл Токо • Шерки Райан 67' ( Пакета Лукас ( 67')
Запасные: Кейта Хабиб • Боннви Кейн • Да Сильва Дамьен • Милагрес Энрике • Гюсто Мало • Мендес Тьяго • Диоманде Синали
Нюбель Александр • Агилар Рубен • Дисаси Аксель • 73'Бадьяшиль Бенуа • Кайо Энрике • Фофана Юссуф • Лукас Жан 77' 82' ( Якобс Исмаил ( 82') • Желсон Мартиньш • Фолланд Кевин 71' ( Боаду Мирон ( 71') • Матазо Элио 82' ( Лемаршаль Феликс ( 82') • Бен-Йеддер Виссам
Запасные: Исидор Вилсон • Маецки Радослав • Марипан Гильермо • Павлович Страхиня • Матсима Крислен • Аклиоче Махнес
16 октября. Стадион "Гроупама Арена".