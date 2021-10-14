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Чемпионат Италии. Серия А

Два ведущих форварда «Ювентуса» готовы сыграть с «Ромой»

14 Октября 2021 • 11:36 Комментировать
Ювентус
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Рома
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17.10 21:45

Альваро Мората и Пауло Дибала восстановились после травм и готовы принять участие в центральном матче тура в Серии А против «Ромы».

Из лагеря туринцев доносятся приятные для тиффози клуба новости. По информации Football Italia, испанский и аргентинский нападающие смогли в ускоренном темпе встать на ноги после полученных в матче с «Сампдорией» травм.

Оба игрока во время международной паузы остались в расположении «бьянконери» и активно занимались собственной реабилитацией.

Правда, без потерь к матчу с римлянами «Ювентусу» всё же подойти не удалось. Предстоящий поединок пропустит француз Адриен Рабио из-за заражения коронавирусом.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Серия А Альваро Мората Пауло Дибала
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