Два ведущих форварда «Ювентуса» готовы сыграть с «Ромой»

Альваро Мората и Пауло Дибала восстановились после травм и готовы принять участие в центральном матче тура в Серии А против «Ромы».

Из лагеря туринцев доносятся приятные для тиффози клуба новости. По информации Football Italia, испанский и аргентинский нападающие смогли в ускоренном темпе встать на ноги после полученных в матче с «Сампдорией» травм.

Оба игрока во время международной паузы остались в расположении «бьянконери» и активно занимались собственной реабилитацией.

Правда, без потерь к матчу с римлянами «Ювентусу» всё же подойти не удалось. Предстоящий поединок пропустит француз Адриен Рабио из-за заражения коронавирусом.