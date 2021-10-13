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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» видит в Морате замену Кейну слухи

13 Октября 2021 • 23:38 Комментировать
Ньюкасл
...
Тоттенхэм
3.65 3.60 2.00
17.10 18:30

По всей видимости, «Тоттенхэму» так и не удастся сохранить в команде нападающего Гарри Кейна – англичанин не спешит соглашаться на условия нового контракта, продолжая надеяться на переход в «Манчестер Сити».

Учитывая подобное поведение игрока, руководство лондонцев уже начало искать ему потенциальную замену, сообщает британский таблоид The Sun. Согласно источнику, «шпоры» намерены летом следующего года подписать форварда «Ювентуса» Альваро Морату.

Сумма возможной сделки может составить 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне 28-летний испанец уже успел отметиться тремя голами в семи матчах за туринцев во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Альваро Мората
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