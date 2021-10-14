«Ювентус» предложит Бернардески новый контракт, но понизит игроку зарплату

Срок действия соглашения полузащитника Федерико Бернардески с «Ювентусом» истекает летом следующего года. Как итог, руководство туринцев начало задумываться о важности игрока для команды.

По информации местного издания Calciomercato, «Ювентус» не против сохранить Бернардески в клубе, но только при одном условии. Итальянцы надеются, что вингер согласится на понижение зарплаты – на данный момент он зарабатывает четыре миллиона евро ежегодно, что не соответствует его вкладу в успехи «старой Сеньоры».

Стоит отметить, что главный тренер Массимилиано Аллегри рассчитывает на Бернардески и хотел бы иметь такого разностороннего игрока в своем распоряжении.