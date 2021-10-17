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Чемпионат Италии. Серия А

Де Лихт не сыграет с «Ромой»

17 Октября 2021 • 17:57 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1.90 3.65 4.00
Через 3 ч. 33 мин.

Сегодня состоится один из центральных матчей очередного тура Серии А, в котором сойдутся «Ювентус» и «Рома». Оба главных тренера уже огласили список зарегистрированных футболистов на предстоящий поединок.

Итальянские СМИ отмечают, что в заявке «Ювентуса» отсутствует защитник Маттайс де Лихт – согласно данным Football Italia, голландец испытывает проблемы с приводящей мышцей. Также помочь своей команде не сможет Адриен Рабио, заразившейся ранее коронавирусом.

При этом, вернуться в состав туринцев могут Пауло Дибала и Альваро Мората, участие которых тоже было под вопросом. Напомним, что стартовый свисток противостояния прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Маттайс де Лихт
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17.10  19:00 Наполи ... Торино 1.4 5.2 7.4
17.10  21:45 Ювентус ... Рома 1.76 4.2 4.3
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