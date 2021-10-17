Де Лихт не сыграет с «Ромой»

Сегодня состоится один из центральных матчей очередного тура Серии А, в котором сойдутся «Ювентус» и «Рома». Оба главных тренера уже огласили список зарегистрированных футболистов на предстоящий поединок.

Итальянские СМИ отмечают, что в заявке «Ювентуса» отсутствует защитник Маттайс де Лихт – согласно данным Football Italia, голландец испытывает проблемы с приводящей мышцей. Также помочь своей команде не сможет Адриен Рабио, заразившейся ранее коронавирусом.

При этом, вернуться в состав туринцев могут Пауло Дибала и Альваро Мората, участие которых тоже было под вопросом. Напомним, что стартовый свисток противостояния прозвучит в 21:45 по московскому времени.