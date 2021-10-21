Директор «Ромы» отрицает конфликт с Моуринью

Директор «Ромы» Тьяго Пинто прокомментировал свои деловые отношения с главным тренером клуба Жозе Моуринью.

«С первого сентября вы, журналисты, пытаетесь создать видимость моей конфронтации с Моуринью. Вы не очень точно передали смысл слов коуча. Говоря об отсутствии вариантов, он подразумевал возраст футболистов и их опыт.

Разумеется, что у «Ювентуса» и «Интера», которые выступают в Лиге чемпионов, совсем другие проекты. Но не говорит о том, что между нами с тренером нет единения во взглядах», - цитирует Пинто Football Italia.

Напомним, что после поражения в игре с «Ювентусом» в прошлом туре Серии А наставник «джалоросси» выразил недовольство глубиной состава римской команды.