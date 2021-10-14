Центр спортивных исследований считает Кьезу самым дорогим итальянским игроком

Международный центр спортивных исследований CIES вскоре планирует обновить информацию о трансферной стоимости ведущих игроков мира. Итальянские СМИ разузнали, кто согласно новому рейтингу станет самым дорогим футболистом страны.

Местное издание Gazzetta dello Sport уверяет, что портал намерен поднять ценник на вингера «Ювентуса» Федерико Кьезу. Таким образом, в ближайшем времени стоимость представителя сборной Италии будет оцениваться в около 100 миллионов евро.

Стоит добавить, что «Ювентус» считает Кьезу неприкосновенным – туринцы не готовы рассматривать никакие предложения по своему лидеру, надеясь удержать его в клубе.