Аллегри: «Уважаю Моуринью, но «Ювентусу» надо побеждать»

Уже завтра, 17 октября, «Ювентусу» предстоит на своем поле принимать «Рому», которая под руководством Жозе Моуринью неплохо проводит стартовый отрезок сезона. Главный тренер клуба из Турина Массимилиано Аллегри рассказал, чего ждет от этого противостояния.

«Не знаю, кто завтра выйдет в старте, буду смотреть на состояние латиноамериканцев. «Рома» выше нас в турнирной таблице, поэтому нам необходимо набирать очки. Я уважаю Моуринью, он многого добился в своей карьере, но на поле будет не до дружбы. «Ювентусу» надо побеждать», - цитирует наставника Football Italia.

Напомним, что туринцы в последнее время начали реабилитироваться за поражения в первых турах Серии А, вплотную подобравшись к лидерам чемпионата.