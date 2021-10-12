Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео. Португальский специалист показал дрон, который он использует не ради забавы, а для работы. С помощью дрона Моуринью более эффективно следит за работой команды на тренировках.

«Это футбол, это тренировки, это работа… Мы не веселимся», - подписал видео Моуринью.

В настоящий момент «Рома» готовится к гостевому матчу чемпионата Италии против «Ювентуса». Команды сойдутся в Турине в ближайшее воскресенье, 17 октября.

После семи сыгранных матчей «Рома» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.