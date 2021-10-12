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Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью показал рабочий дрон видео

12 Октября 2021 • 16:59 Комментировать
Ювентус
...
Рома
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17.10 21:45

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал на своей страничке в «Инстаграме» видео. Португальский специалист показал дрон, который он использует не ради забавы, а для работы. С помощью дрона Моуринью более эффективно следит за работой команды на тренировках.

«Это футбол, это тренировки, это работа… Мы не веселимся», - подписал видео Моуринью.

 

В настоящий момент «Рома» готовится к гостевому матчу чемпионата Италии против «Ювентуса». Команды сойдутся в Турине в ближайшее воскресенье, 17 октября.

После семи сыгранных матчей «Рома» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
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