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Чемпионат Италии. Серия А

Арбитр отменил гол «Ромы», чтобы назначить пенальти – Верету удар с точки не реализовал

17 Октября 2021 • 22:39 Комментировать (1)
Ювентус
1:0
Рома
окончен

Неоднозначный эпизод произошел в матче «Ювентуса» и «Рома». Под занавес первого тайма Тэмми Абрахам сравнял счет в поединке, но за пару мгновений до этого прозвучал свисток – главный арбитр встречи зафиксировал нарушение со стороны голкипера туринцев в штрафной площади.

Игроки римлян начали оспаривать решение рефери, дабы был засчитан удар английского форварда. Но, судья Даниеле Орсато отказался указывать на центр поля, ссылаясь на то, что он просвистел еще до того, как случился удар Абрахама.

В конечном итоге исполнять пенальти вызвался полузащитник Жорден Верету, но не сумел с точки переиграть Войцеха Щенсны, упустив возможность отквитать пропущенный гол.

За событиями второго тайма поединка можно проследить на сайте Liveresult.ru, где доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
17 Октября 2021 в 22:53
Автор статьи написал заголовок чтобы набросить на вентилятор. Орсато не отменял гол Абрахама, форвард пробил после того как Орсато свистнул и зафиксировал нарушение.
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окончен Наполи 1:0 Торино
окончен Ювентус 1:0 Рома 1.76 4.2 4.3
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