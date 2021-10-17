Арбитр отменил гол «Ромы», чтобы назначить пенальти – Верету удар с точки не реализовал

Неоднозначный эпизод произошел в матче «Ювентуса» и «Рома». Под занавес первого тайма Тэмми Абрахам сравнял счет в поединке, но за пару мгновений до этого прозвучал свисток – главный арбитр встречи зафиксировал нарушение со стороны голкипера туринцев в штрафной площади.

Игроки римлян начали оспаривать решение рефери, дабы был засчитан удар английского форварда. Но, судья Даниеле Орсато отказался указывать на центр поля, ссылаясь на то, что он просвистел еще до того, как случился удар Абрахама.

В конечном итоге исполнять пенальти вызвался полузащитник Жорден Верету, но не сумел с точки переиграть Войцеха Щенсны, упустив возможность отквитать пропущенный гол.

За событиями второго тайма поединка можно проследить на сайте Liveresult.ru, где доступна текстовая онлайн-трансляция противостояния.