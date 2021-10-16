Известный боец Конор Макгрегор в столице Италии встретился с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. И ирландец, и португалец, опубликовали соответствующие фотографии в «Инстаграме».

Моуринью подарил Макгрегору футболку «Ромы» с десятым номером и его именем. Боец, в свою очередь, угостил футбольного тренера виски своей персональной марки.

«Было очень приятно встретиться с Конором, поделиться некоторыми историями и подарить ему самую красивую футболку в городе – футболку «Рому». Конору невозможно отказаться, поэтому мне пришлось попробовать его виски», - написал Моуринью.