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Чемпионат Италии. Серия А

​Боец Макгрегор угостил виски Моуринью фото

16 Октября 2021 • 20:18 Комментировать
Ювентус
...
Рома
1.92 3.70 4.00
17.10 21:45

Известный боец Конор Макгрегор в столице Италии встретился с главным тренером «Ромы» Жозе Моуринью. И ирландец, и португалец, опубликовали соответствующие фотографии в «Инстаграме».

Моуринью подарил Макгрегору футболку «Ромы» с десятым номером и его именем. Боец, в свою очередь, угостил футбольного тренера виски своей персональной марки.

«Было очень приятно встретиться с Конором, поделиться некоторыми историями и подарить ему самую красивую футболку в городе – футболку «Рому». Конору невозможно отказаться, поэтому мне пришлось попробовать его виски», - написал Моуринью.


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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Конор МакГрегор
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