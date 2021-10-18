Мхитарян недоволен судейством в матче с «Ювентусом»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян раскритиковал работу арбитров после проигрыша своей команды в Турине с минимальным счётом 0:1.

По мнению армянского легионера «волков», рефери поединка Даниэле Орсато поспешил с назначением пенальти в эпизоде, когда «Рома» забила в ворота хозяев в концовке первого тайма. В конечном итоге вратарь «бьянконери» отразил удар Жордана Верету с 11-метрвой отметки.

«Неужели судьи не могли дождаться окончания эпизода и только потом дать свисток? В случае с офсайдами отсрочка может быть в 5-8 секунд, так почему не поступить здесь так же?

Мы были лучшей командой на поле в этот вечер. Знаем, что способны побеждать, если будем играть так же», - передаёт слова Мхитаряна Football Italia.