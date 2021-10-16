​Моуринью: «Это битва не между мной и Аллегри, а между «Ромой» и «Ювентусом»

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью дал комментарий перед воскресным матчем против «Ювентуса».

Как известно, Жозе Моуринью и Массимилиано Аллегри часто упрекали за заточенность на результат в ущерб качеству игры.

«Кто больше заботится о результате, тот и побеждает. Кому-то кажется, что думать только о результате плохо. Я считаю это неправильной концепцией.

Я побеждал, Аллегри тоже. Наши успехи нужно рассматривать в позитивном ключе, а не в чём-то негативном. Но завтра будет битва не между мной и Аллегри, а между «Ромой» и «Ювентусом».

Я уважаю Макса, будет приятно поприветствовать его перед игрой. Мы виделись на многих конференциях. Между нами нет большой дружбы, но мне нравится Макс как человек. Я рад, что он вернулся к работе. Такой тренер не может слишком долго находиться в отпуске», - сказал Моуринью на пресс-конференции.