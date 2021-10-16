По всей видимости, дни защитника Маттайса де Лихта в «Ювентусе» сочтены – его агент Мино Райола начал активную работу по будущему трансферу голландца.

Журналист Даниеле Лонго сообщает, что Райола всерьез настроен разорвать отношения с «Ювентусом». Согласно источнику, ему не нравится, как с де Лихтом обращаются в Турине. К тому же, на руках представителя футболиста уже есть предложения от английских клубов, которые более выгодны в финансовом плане.

Речь идет о «Манчестер Сити» и «Челси», которые до этого момента не могли сторговать цену на де Лихта – в контракте игрока прописаны отступные на сумму 150 миллионов евро.