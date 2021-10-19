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Чемпионат Италии. Серия А

«Надо держать свисток в руках, а не во рту»: экс-арбитр раскритиковал работу судьи на матче «Ювентуса» и «Ромы»

19 Октября 2021 • 00:10 Комментировать
Ювентус
1:0
Рома
окончен
Вчера в центральном поединке тура итальянского чемпионата встречались «Ювентус» и «Рома» (1:0). Римляне сумели лишь однажды отличиться в воротах соперника, но гол не был засчитан.

Главный арбитр встречи Даниэле Орсато за несколько секунд до удара просвистел, чтобы назначить пенальти в ворота туринцев, которое полузащитник «Ромы» Верету не реализовал.

Как итог, свое недовольство подобным решением судьи высказали наставник Жозе Моуринью, а также Генрих Мхитарян. Оба заявили, что в таких случаях надо давать доиграть эпизод до конца.

С этим остался согласен и экс-рефери Тициано Пьери, который дал совет Орсато. «Надо держать свисток в руках, а не во рту. Так будет больше времени, чтобы принять решение. Это его ключевая ошибка, хотя, есть и фактор банального невезения», - цитирует специалиста Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ювентус Даниэле Орсато
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