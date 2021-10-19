«Надо держать свисток в руках, а не во рту»: экс-арбитр раскритиковал работу судьи на матче «Ювентуса» и «Ромы»

Главный арбитр встречи Даниэле Орсато за несколько секунд до удара просвистел, чтобы назначить пенальти в ворота туринцев, которое полузащитник «Ромы» Верету не реализовал.
Как итог, свое недовольство подобным решением судьи высказали наставник Жозе Моуринью, а также Генрих Мхитарян. Оба заявили, что в таких случаях надо давать доиграть эпизод до конца.
С этим остался согласен и экс-рефери Тициано Пьери, который дал совет Орсато. «Надо держать свисток в руках, а не во рту. Так будет больше времени, чтобы принять решение. Это его ключевая ошибка, хотя, есть и фактор банального невезения», - цитирует специалиста Football Italia.