«Надо держать свисток в руках, а не во рту»: экс-арбитр раскритиковал работу судьи на матче «Ювентуса» и «Ромы»

Вчера в центральном поединке тура итальянского чемпионата встречались «Ювентус» и «Рома» (1:0). Римляне сумели лишь однажды отличиться в воротах соперника, но гол не был засчитан.

Главный арбитр встречи Даниэле Орсато за несколько секунд до удара просвистел, чтобы назначить пенальти в ворота туринцев, которое полузащитник «Ромы» Верету не реализовал.

Как итог, свое недовольство подобным решением судьи высказали наставник Жозе Моуринью, а также Генрих Мхитарян. Оба заявили, что в таких случаях надо давать доиграть эпизод до конца.

С этим остался согласен и экс-рефери Тициано Пьери, который дал совет Орсато. «Надо держать свисток в руках, а не во рту. Так будет больше времени, чтобы принять решение. Это его ключевая ошибка, хотя, есть и фактор банального невезения», - цитирует специалиста Football Italia.