Кин – о курьёзном голе в ворота «Ромы»: «Хорошо, что мяч оказался в сетке»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кин прокомментировал минимальный домашний успех своего клуба в сражении со столичной «Ромой» (1:0). Благодаря голу 21-летнего форварда, арендованного у «Эвертона», туринцы продлили свою победную серию уже до пяти матчей.

«Хорошо, что мяч в конечном итоге оказался в сетке. Я не думал много в том моменте. Постарался выпрыгнуть, чтобы нанести удар под дальнюю стойку.

Важнее всего добытый результат. Я способен играть с равных успехом практически на каждой из позиций в атаке. Моя задача – быть готовым, когда тренер попросит меня», - приводит слова Мойзе Кина Football Italia.

«Старая синьора» с 14 очками поднялась уже на седьмое место в таблице Серии А.