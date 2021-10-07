Фонсека признался, что хотел видеть в «Роме» Тайсона

Бывший наставник «Ромы» Пауло Фонсека рассказал, кого из футболистов своего бывшего клуба – «Шахтёра» - он хотел привести за собой в Рим.

Португальский специалист вспоминает, что в то время, когда он тренировал «джалоросси», было много разговоров о возможных трансферах футболистов «горняков», но почти все они не соответствовали действительности.

«Единственный футболист, к которому был интерес – Тайсон. Это был мой первый сезон в Италии», - сказал Фонсека в эфире YouTube-канала «Бомбардир».

Пауло Фонсека добавил, что в то время «Роме» был необходим крайний нападающий с хорошими скоростными качествами, поэтому он захотел пригласить на «Олимпико» Тайсона, с которым был хорошо знаком.