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Чемпионат Италии. Серия А

Недвед возлагает большие надежды на Кина

03 Октября 2021 • 13:54 Комментировать
Ювентус
...
Рома
17.10 21:45

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед утверждает, что люди склонны недооценивать потенциал 21-летнего форварда Мойзе Кина.

После ухода Криштиану Роналду «бьянконери» вернули в свой состав итальянского нападающего, ранее выступавшего за «ПСЖ» и «Эвертон».

«Оформили трансфер Кина, поскольку видим в нём большое будущее для нас. Не будь он итальянцем, все бы вокруг восхищались им и называли феноменом. Кин – это важная составляющая нашего проекта», - приводит слова Павела Недвед журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне, выступая за «Пари Сен-Жермен» по аренде, итальянский голеадор наколотил 17 мячей в 41 поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Серия А Павел Недвед Мойзе Кин
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