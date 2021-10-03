Недвед возлагает большие надежды на Кина

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед утверждает, что люди склонны недооценивать потенциал 21-летнего форварда Мойзе Кина.

После ухода Криштиану Роналду «бьянконери» вернули в свой состав итальянского нападающего, ранее выступавшего за «ПСЖ» и «Эвертон».

«Оформили трансфер Кина, поскольку видим в нём большое будущее для нас. Не будь он итальянцем, все бы вокруг восхищались им и называли феноменом. Кин – это важная составляющая нашего проекта», - приводит слова Павела Недвед журналист Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне, выступая за «Пари Сен-Жермен» по аренде, итальянский голеадор наколотил 17 мячей в 41 поединке.