​В Италии рассказали о состоянии Дибалы и Мораты

Появилась свежая информация о состоянии форвардов «Ювентуса» Пауло Дибалы и Альваро Мораты. Sky Sport Italia сообщает о том, что Дибала имеет шансы сыграть за «старую синьору» уже в первом поединке после октябрьской паузы на матчи сборных. В воскресенье, 17 октября, туринцы сыграют против «Ромы».

Что касается Мораты, то в субботу он начал заниматься на поле, выполняя беговую работу и упражнения с мячом. Испанец вернётся в строй в конце октября, но в «Ювентусе» надеются, что Альваро сыграет уже против «Интера» 24 октября.

Напомним, что Пауло Дибала и Альваро Мората угодили в лазарет в конце сентября.