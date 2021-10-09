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Чемпионат Италии. Серия А

​В Италии рассказали о состоянии Дибалы и Мораты

09 Октября 2021 • 21:34 Комментировать
Ювентус
...
Рома
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17.10 21:45

Появилась свежая информация о состоянии форвардов «Ювентуса» Пауло Дибалы и Альваро Мораты. Sky Sport Italia сообщает о том, что Дибала имеет шансы сыграть за «старую синьору» уже в первом поединке после октябрьской паузы на матчи сборных. В воскресенье, 17 октября, туринцы сыграют против «Ромы».

Что касается Мораты, то в субботу он начал заниматься на поле, выполняя беговую работу и упражнения с мячом. Испанец вернётся в строй в конце октября, но в «Ювентусе» надеются, что Альваро сыграет уже против «Интера» 24 октября.

Напомним, что Пауло Дибала и Альваро Мората угодили в лазарет в конце сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Альваро Мората Пауло Дибала
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