Недвед признал, что финансовый фэйр-плей не работает

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед озвучил свою позицию в вопросе эффективности финансового фэйр-плей.

«Данный принцип не работает. Думаю, в УЕФА обратили на это внимание. В целом посыл правильный: клубы должны тратить то, что зарабатывают. Они должны быть способны самостоятельно поддерживать себя на плаву.

Нам не следует уходить от намеченной линии. Нельзя увеличивать свои расходы», - приводит слова Недведа сайт Альфредо Педуллы.

Ранее функционер «старой синьоры» анонсировал скорое продление отношений с Пауло Дибалой, которое пока так и не состоялось из-за разногласий сторон в вопросе заработной платы аргентинца.