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Недвед признал, что финансовый фэйр-плей не работает

15 Октября 2021 • 20:40 Комментировать (1)
Ювентус
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Рома
1.88 3.85 3.95
17.10 21:45

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед озвучил свою позицию в вопросе эффективности финансового фэйр-плей.

«Данный принцип не работает. Думаю, в УЕФА обратили на это внимание. В целом посыл правильный: клубы должны тратить то, что зарабатывают. Они должны быть способны самостоятельно поддерживать себя на плаву.

Нам не следует уходить от намеченной линии. Нельзя увеличивать свои расходы», - приводит слова Недведа сайт Альфредо Педуллы.

Ранее функционер «старой синьоры» анонсировал скорое продление отношений с Пауло Дибалой, которое пока так и не состоялось из-за разногласий сторон в вопросе заработной платы аргентинца.

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Ювентус Павел Недвед
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15 Октября 2021 в 20:56
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