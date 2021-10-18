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Чемпионат Италии. Серия А

​У Дзаньоло нет проблем со связками колена

18 Октября 2021 • 15:19 Комментировать
Ювентус
1:0
Рома
окончен

Николо Дзаньоло был заменён ещё в первом тайме воскресного матча чемпионата Италии против «Ювентуса». Фанатам «Ромы» и Жозе Моуринью было впору волноваться, ведь Дзаньоло ранее пропустил продолжительные периоды времени из-за двух разрывов крестообразной связки. Тем не менее, обследование, которое Дзаньоло прошёл в понедельник, исключило проблему со связками колена. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.

Пока неизвестно, сколько времени пробудет Николо Дзаньоло в клубном лазарете «Ромы». На неделе команда сыграет в Лиге конференций против «Будё-Глимта», после чего римлянам предстоит принять «Наполи», ещё не терявшего очки в этом чемпионате Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Николо Дзаньоло
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