Вчера вингер сборной Италии Федерико Кьеза в полуфинале Лиги наций против Испании провел очередной запоминающийся поединок, чуть было не сумев спасти свою команду от поражения.

Издание Fichajes сообщает, что последние выступления игрока подтолкнули руководство мадридского «Реала» к очередной попытке договориться с «Ювентусом» касательно трансфера. Стоит напомнить, что испанский гранд уже контактировал с туринцами летом, но итальянский клуб не был намерен ни при каких условиях отпускать Кьезу.

Источник сообщает, что «Реал» может убедить боссов «Ювентуса» щедрым предложением – следующим летом у мадридцев появятся лишние деньги, если удастся подписать Килиана Мбаппе на правах свободного агента, а не за требуемые «ПСЖ» 200 миллионов евро.