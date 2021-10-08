Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 292 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Реал» возобновил интерес к Кьезе слухи

08 Октября 2021 • 00:00 Комментировать (1)
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

Вчера вингер сборной Италии Федерико Кьеза в полуфинале Лиги наций против Испании провел очередной запоминающийся поединок, чуть было не сумев спасти свою команду от поражения.

Издание Fichajes сообщает, что последние выступления игрока подтолкнули руководство мадридского «Реала» к очередной попытке договориться с «Ювентусом» касательно трансфера. Стоит напомнить, что испанский гранд уже контактировал с туринцами летом, но итальянский клуб не был намерен ни при каких условиях отпускать Кьезу.

Источник сообщает, что «Реал» может убедить боссов «Ювентуса» щедрым предложением – следующим летом у мадридцев появятся лишние деньги, если удастся подписать Килиана Мбаппе на правах свободного агента, а не за требуемые «ПСЖ» 200 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ювентус Федерико Кьеза
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Katya1995
08 Октября 2021 в 01:24
Привет) Меня зовут Катя, мне 24 года) Начинающая секс модель) Люблю фотографироваться в обнаженном виде) Пожалуйста оцените мои фотографии по ссылке -->> me.sv/id388042
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Октября
00:00 · Италия. Серия А
«Реал» возобновил интерес к Кьезе 1 слухи
07 Октября
23:50 · Англия. Премьер-лига
Кастань может продолжить карьеру в Серии А 1 слухи
23:37 · Италия. Серия А
Пиоли вспомнил свой первый разговор с Ибрагимовичем 1
23:26 · Италия. Серия А
​Кулибали стал первым защитником, который получил награду лучшему игроку месяца в Серии А 1
23:02 · Италия. Серия А
«Реал» нацелился на лидера «Наполи» 1 слухи
22:13 · Италия. Серия А
Президент «Торино»: Мы сделали предложение Белотти 1
21:45 · Англия. Премьер-лига
Кепа и Сарри могут воссоединиться в «Лацио» слухи
21:28 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов избавиться от Кулушевски ради Влаховича слухи
19:14 · Италия. Серия А
​Ремзи намекнул на то, что методы тренировок в «Ювентусе» ему не подходят 2
15:49 · Италия. Серия А
​У Алексиса Санчеса есть 5 вариантов продолжения карьеры 1 слухи
14:30 · Италия. Серия А
​Абрахам рассказал о первом звонке Моуринью
13:25 · Италия. Серия А
«Венеция» подпишет экс-вратаря «Манчестер Юнайтед» слухи
12:57 · Италия. Серия А
Фонсека признался, что хотел видеть в «Роме» Тайсона
12:56 · Италия. Серия А
«Лацио» предлагает новый контракт Стракоше
09:20 · Италия. Серия А
«Ювентус» готов продать Ремзи в январе
Все новости
Рекомендуем