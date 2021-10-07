Придя на пост главного тренера мадридского «Реала», Карло Анчелотти тут же начал диктовать свои условия. Итальянец всерьез намерен избавиться от футболистов, на которых он не рассчитывает.

Как свидетельствует испанское издание Mundo Deportivo, наставник в личном разговоре сообщил ряду игроков свое мнение касательно их будущего в команде. Так, «Реал» готов уже зимой расстаться с Марсело, Гаретом Бэйлом, Мариано Диасом и Лукой Йовичем.

Согласно слухам, вырученные за футболистов деньги будут потрачены следующим летом на трансферы, в частности на зарплату Килиана Мбаппе, которого руководство «сливочных» хочет подписать на правах свободного агента.