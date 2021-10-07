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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» зимой планирует устроить распродажу слухи

07 Октября 2021 • 21:18 Комментировать (1)
Реал Мадрид
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Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

Придя на пост главного тренера мадридского «Реала», Карло Анчелотти тут же начал диктовать свои условия. Итальянец всерьез намерен избавиться от футболистов, на которых он не рассчитывает.

Как свидетельствует испанское издание Mundo Deportivo, наставник в личном разговоре сообщил ряду игроков свое мнение касательно их будущего в команде. Так, «Реал» готов уже зимой расстаться с Марсело, Гаретом Бэйлом, Мариано Диасом и Лукой Йовичем.

Согласно слухам, вырученные за футболистов деньги будут потрачены следующим летом на трансферы, в частности на зарплату Килиана Мбаппе, которого руководство «сливочных» хочет подписать на правах свободного агента.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Ivan_petrenko95
07 Октября 2021 в 21:50
Мбаппе это здорово конечно, но им надо защиты и полузащиту усиливать. камавинга это отлично, но вся остальная полузащиты динозавры. оборона откровенно слабая, как можно в одно трансферное окно отпустить двух столпов обороны которые ее цементировали последние 6 лет это жесть.
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