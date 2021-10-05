Центральный защитник «Атлетика» из Бильбао Даниэль Вивиан, который прошлый сезон провел в аренде в клубе Сегунды «Мирандесе», уже сейчас заинтересовал три представителя английской Премьер-лиги.

Своим стремительным прогрессом 22-летний испанец привлек к себе внимание «Вест Хэма», «Вулверхэмптона» и «Арсенала». По информации Fichajes, клубы предпримут попытку подписать игрока летом следующего года.

Стоит отметить, что в соглашении с «Атлетиком», срок действия которого истекает в середине 2023 года, прописана сумма отступных – 40 миллионов евро. Согласно слухам, сам Вивиан хотел бы попробовать свои силы в составе «Арсенала», но готов рассмотреть и предложения других команд Туманного Альбиона.