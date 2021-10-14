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Чемпионат Испании. Ла Лига

Наставник сборной Бельгии: Азар ещё поборется за «Золотой мяч»

14 Октября 2021 • 19:20 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
1.52 4.40 6.10
17.10 21:00

Несмотря на проблемы Эдена Азара в мадридском «Реале», главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес не перестает верить в своего подопечного.

Специалист считает, что Азар еще не потерял шансов заявить о себе на всю футбольную общественность. К тому же, Мартинес спрогнозировал игроку борьбу за «Золотой мяч» в будущем.

«То, как развивается его карьера в Испании – немного не типично для футболиста такого калибра. Если он будет чаще выходить на поле, то снова вернется на пик своей формы. Тогда мы точно увидим Азара в списке претендентов на престижную индивидуальную награду», - приводит слова наставника испанское издание AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Эден Азар Роберто Мартинес
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