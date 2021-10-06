Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 145 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

Иско провёл переговоры с представителями «Милана» слухи

06 Октября 2021 • 23:21 Комментировать
Милан
...
Верона
1.53 4.45 6.00
16.10 21:45

В последние несколько лет Иско так и не удалось вернуть себе статус ключевого игрока в мадридском «Реале», из-за чего испанец намерен покинуть клуб в ближайшем будущем.

Испанское издание Fichajes свидетельствует, что итальянский «Милан» выиграл конкуренцию за право подписать полузащитника у других потенциальных покупателей. Согласно источнику, Иско уже проводил переговоры с представителями «россонери», которые увенчались успехом – стороны достигли устной договоренности.

Теперь дело осталось за малым – «Милану» придется поторговаться со «сливочными» касательно суммы трансфера. К слову, эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Иско в 18 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Иско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
06 Октября
23:21 · Италия. Серия А
Иско провёл переговоры с представителями «Милана» слухи
22:31 · Италия. Серия А
Кьяер – о новом контракте: «Прогресса нет, но я счастлив в «Милане»
21:34 · Россия. Премьер-лига
​Червиченко отреагировал на возможный переход Алексея Миранчука в «Спартак» 1
20:36 · Италия. Серия А
Капелло считает, что у «Ювентуса» нет шансов стать чемпионом Серии А 1
18:56 · Италия. Серия А
​У Миранчука нет конфликта с Гасперини эксклюзив
17:46 · Россия. Премьер-лига
«Локомотиву» интересен воспитанник «Барселоны» из «Лацио»
14:31 · Италия. Серия А
​«Интер» может продать одного из лидеров из-за финансовой ситуации
13:49 · Италия. Серия А
Смородская: «Миранчуку не подходит «Аталанта»
13:35 · Италия. Серия А
«Милан» поспорит с «Арсеналом» за лидера «Брюгге» слухи
13:20 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер стал целью Моуринью
12:50 · Италия. Серия А
Агент Лахтер сообщил о конфликте Гасперини и Миранчука
12:35 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» нашла замену для Холанна в Италии слухи
12:19 · Италия. Серия А
«Фиорентина» назвала сумму, за какую продаст Влаховича
12:13 · Италия. Серия А
Леау подпишет новый контракт с «Миланом»
11:42 · Италия. Серия А
Влахович определился с новым клубом
Все новости
Рекомендуем