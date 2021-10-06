В последние несколько лет Иско так и не удалось вернуть себе статус ключевого игрока в мадридском «Реале», из-за чего испанец намерен покинуть клуб в ближайшем будущем.

Испанское издание Fichajes свидетельствует, что итальянский «Милан» выиграл конкуренцию за право подписать полузащитника у других потенциальных покупателей. Согласно источнику, Иско уже проводил переговоры с представителями «россонери», которые увенчались успехом – стороны достигли устной договоренности.

Теперь дело осталось за малым – «Милану» придется поторговаться со «сливочными» касательно суммы трансфера. К слову, эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Иско в 18 миллионов евро.