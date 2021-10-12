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Чемпионат Италии. Серия А

​Ибрагимович не поможет «Милану» на выходных

12 Октября 2021 • 13:39 Комментировать
Милан
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Верона
1.53 4.45 6.00
16.10 21:45

Форвард Златан Ибрагимович не сыграет за «Милан» в ближайшем матче чемпионата Италии против «Вероны», который пройдёт в субботу, 16 октября. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, шведский футболист не будет тренироваться до четверга. При этом Златан имеет шансы выйти на поле в игре Лиги чемпионов против «Порту» 19 октября.

Из-за проблем со здоровьем в сезоне 2021/2022 Златан Ибрагимович сыграл только 30 минут в одном из матчей. За эти полчаса шведский футболист успел забить гол, расписавшись в воротах «Лацио» в сентябре.

После семи туров «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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