​Ибрагимович не поможет «Милану» на выходных

Форвард Златан Ибрагимович не сыграет за «Милан» в ближайшем матче чемпионата Италии против «Вероны», который пройдёт в субботу, 16 октября. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, шведский футболист не будет тренироваться до четверга. При этом Златан имеет шансы выйти на поле в игре Лиги чемпионов против «Порту» 19 октября.

Из-за проблем со здоровьем в сезоне 2021/2022 Златан Ибрагимович сыграл только 30 минут в одном из матчей. За эти полчаса шведский футболист успел забить гол, расписавшись в воротах «Лацио» в сентябре.

После семи туров «Милан» занимает второе место в турнирной таблице Серии А.