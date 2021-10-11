Жиру: Счастлив забивать за «Милан», как мой кумир Шевченко

Форвард «Милана» Оливье Жиру признался в любви «россонери». 35-летний француз пополнил состав миланцев прошлым летом и забил два гола в трёх матчах.

- Я очень горд играть в «Милане» и Серии А, - заявил Жиру в интервью официальному сайту турнира. - Это была лига, которую я смотрел в детстве. Я также горд, потому что подростком был без ума от Андрея Шевченко. Я счастлив получить шанс играть и забивать как он за этот клуб. Мы играем в футбол ради этих эмоций и дарим их болельщикам. Поэтому нее могу дождаться момента, когда смогу приносить пользу партнерам и болельщикам.

Жиру мог бы сыграть больше, но заболел коронавирусом и травмировал спину.