Ибрагимович близок к возвращению на поле

Звездный нападающий «Милана» Златан Ибаргимович близок к возвращению в строй. Как сообщается на страницах Football-Italia, 40-летний бомбардир может принять участие в поединке чемпионата Италии против «Вероны». Златан пропустил старт нынешнего сезона из-за повреждения ахилла.

Поединок «россонери» против «Вероны» пройдет в субботу, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что миланский гранд нашел замену Ибрагимовичу. «Россонери» хотят бесплатно подписать нападающего национальной сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти.