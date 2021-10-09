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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович близок к возвращению на поле

09 Октября 2021 • 15:38 Комментировать
Милан
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Верона
1.53 4.45 6.00
16.10 21:45

Звездный нападающий «Милана» Златан Ибаргимович близок к возвращению в строй. Как сообщается на страницах Football-Italia, 40-летний бомбардир может принять участие в поединке чемпионата Италии против «Вероны». Златан пропустил старт нынешнего сезона из-за повреждения ахилла.

Поединок «россонери» против «Вероны» пройдет в субботу, 16 октября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что миланский гранд нашел замену Ибрагимовичу. «Россонери» хотят бесплатно подписать нападающего национальной сборной Италии и «Торино» Андреа Белотти.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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