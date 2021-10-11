Жиру: «Со Златаном будет легче что-то выиграть в «Милане»

Форвард «Милана» Оливье Жиру в новой команде может составить тандем в атаке вместе с другим ветераном, Златаном Ибрагимовичем.

- Я несколько раз играл против Златана. Он и в 40 лет выходит на поле, а это значит, что он исключительный профессионал. Он заботится о себе и организме. Я же постараюсь делать так же, чтобы наслаждаться футболом как можно дольше, - приводит слова Жиру официальный сайт Серии А. - Я думаю, что он невероятный пример для молодежи и один из лучших нападающих в чемпионате Италии. Не могу дождаться момента, когда сыграю с ним в паре и получу удовольствие от совместных тренировок. Я думаю, что мы весело проведем время и хотим что-то выиграть в «Милане». Со Златаном будет легче.