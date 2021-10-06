Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 166 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» поспорит с «Арсеналом» за лидера «Брюгге» слухи

06 Октября 2021 • 13:35 Комментировать
Милан
...
Верона
1.53 4.45 6.00
16.10 21:45

Вице-чемпионы Италии заинтересованы в усилении своего состава полузащитником «Брюгге» Ноа Лангом.

По информации La Gazzetta dello Sport, вчера агент 22-летнего нидерландского футболиста посетил штаб-квартиру миланцев с целью встречи с Паоло Мальдини, техническим директором «россонери». Стороны обсудили вероятные перспективы игрока в случае его переезда на «Сан-Сиро».

Примечательно, что «Брюгге» готов продать Ноа Ланга, но требует за него около 40 миллионов евро. Основным конкурентом «Милана» в борьбе за креативного хавбека считается лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Ланг отличился 4 голами и 4 результативными передачами в 13 поединках за «чёрно-синих».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Арсенал Лондон Трансферы футбола - лето 2022 Ноа Ланг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Октября
13:49 · Италия. Серия А
Смородская: «Миранчуку не подходит «Аталанта»
13:35 · Италия. Серия А
«Милан» поспорит с «Арсеналом» за лидера «Брюгге» слухи
13:20 · Англия. Премьер-лига
Рюдигер стал целью Моуринью
12:50 · Италия. Серия А
Агент Лахтер сообщил о конфликте Гасперини и Миранчука
12:35 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» нашла замену для Холанна в Италии слухи
12:19 · Италия. Серия А
«Фиорентина» назвала сумму, за какую продаст Влаховича
12:13 · Италия. Серия А
Леау подпишет новый контракт с «Миланом»
11:42 · Италия. Серия А
Влахович определился с новым клубом
11:23 · Италия. Серия А
Ибрагимович считает теннисиста Джоковича совершенным спортсменом
11:07 · Италия. Серия А
Сёмин не уверен, что Миранчуку стоит уходить из «Аталанты» 1
10:46 · Италия. Серия А
ФИФА допускает смягчение правила офсайда
10:32 · Италия. Серия А
Лаутаро Мартинес согласовал новый контракт с «Интером»
09:59 · Италия. Серия А
Агент Миранчука: «Давайте не будем верить слухам»
09:45 · Италия. Серия А
«Интер» запланировал переговоры с Брозовичем
09:22 · Италия. Серия А
Аллегри указал на дверь двум футболистам «Ювентуса» 3
Все новости
Рекомендуем