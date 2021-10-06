Вице-чемпионы Италии заинтересованы в усилении своего состава полузащитником «Брюгге» Ноа Лангом.

По информации La Gazzetta dello Sport, вчера агент 22-летнего нидерландского футболиста посетил штаб-квартиру миланцев с целью встречи с Паоло Мальдини, техническим директором «россонери». Стороны обсудили вероятные перспективы игрока в случае его переезда на «Сан-Сиро».

Примечательно, что «Брюгге» готов продать Ноа Ланга, но требует за него около 40 миллионов евро. Основным конкурентом «Милана» в борьбе за креативного хавбека считается лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Ланг отличился 4 голами и 4 результативными передачами в 13 поединках за «чёрно-синих».