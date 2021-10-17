​Ибрагимович снова отметился высокомерной фразой

Златан Ибрагимович восстановился после травмы и вышел на замену в субботнем матче итальянской Серии А против «Вероны», в котором «Милан» победил со счётом 3:2, проигрывая по ходу встречи с разницей в два гола.

В воскресенье утром Ибрагимович опубликовал на своей страничке в «Твиттере» фото с прошедшего матча, на котором он наносит удар по мячу через себя. Шведский футболист отметится очередной высокомерной фразой, написав: «Вы ходите, я - летаю».

«Милан» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, но в воскресенье вернуть себе первую строчку может «Наполи».