«Милан» одолел «Верону», уступая в два мяча

В матче восьмого тура Серии А «Милан» принимал «Верону» и проиграл первый тайм после голов Джанлуки Капрари с игры и Антонина Барака с 11 метров. Тем не менее, «россонери» не отчаивались и после перерыва добились своего. Оливье Жиру переправил мяч в сетку головой, с пенальти забил Франк Кесси, а в следующей атаке Корай Гюнтер срезал мяч в свои ворота. 3:2, и «Милан» становится новым лидером турнира.
Протокол игры
|7' Капрари Джанлука (0:1)
|24' Барак Антонин (0:2)
|(1:2) Жиру Оливье 59'
|(2:2) Кесси Франк 76'
|(3:2) Гюнтер Корай 78'
Татарушану Чиприан • Калабрия Давиде • Томори Фикайо • Романьоли Алессио • Балло-Туре Фоде • 81'Беннасер Исмаэль 77' ( Ибрагимович Златан ( 77') • Кесси Франк • Салемакерс Алексис 46' ( Кастильехо Самуэль ( 46') • Мальдини Даниэль 46' ( Крунич Раде ( 46') • Ребич Анте 36' ( Леау Рафаэл ( 36') • Жиру Оливье 82' ( Тонали Сандро ( 82')
Запасные: Габбия Маттео • Конти Андреа • Кьяер Симон • Пеллегри Пьетро • Юнгдал Андреас • Калюлю Пьер
Монтипо Лоренцо • Казале Николо • 38'Чеккерини Федерико 5' 46' ( Шутало Бошко ( 46') • Гюнтер Корай • Фараони Марко • Илич Иван • Велозу Мигель 54' 60' ( Тамез Адриен ( 60') • Лазович Дарко 79' ( Канчельери Маттео ( 79') • Барак Антонин • Калинич Никола 25' 64' ( Ласанья Кевин ( 64') • Капрари Джанлука 60' ( Симеоне Джованни ( 60')
Запасные: Берарди Алессандро • Четин Мерт • Маньяни Джанджакомо • Рюэгг Кевин • Хонгла Мартин • Пандур Ивор • Бесса Даниэль
16 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).