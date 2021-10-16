«Милан» одолел «Верону», уступая в два мяча

В матче восьмого тура Серии А «Милан» принимал «Верону» и проиграл первый тайм после голов Джанлуки Капрари с игры и Антонина Барака с 11 метров. Тем не менее, «россонери» не отчаивались и после перерыва добились своего. Оливье Жиру переправил мяч в сетку головой, с пенальти забил Франк Кесси, а в следующей атаке Корай Гюнтер срезал мяч в свои ворота. 3:2, и «Милан» становится новым лидером турнира.