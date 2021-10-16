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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» одолел «Верону», уступая в два мяча

16 Октября 2021 • 23:44 Комментировать (1)
Милан
3:2
Верона
окончен

В матче восьмого тура Серии А «Милан» принимал «Верону» и проиграл первый тайм после голов Джанлуки Капрари с игры и Антонина Барака с 11 метров. Тем не менее, «россонери» не отчаивались и после перерыва добились своего. Оливье Жиру переправил мяч в сетку головой, с пенальти забил Франк Кесси, а в следующей атаке Корай Гюнтер срезал мяч в свои ворота. 3:2, и «Милан» становится новым лидером турнира.

Протокол игры  
Милан 3:2 Верона
    7' Капрари Джанлука (0:1)
    24' Барак Антонин (0:2)
(1:2) Жиру Оливье 59'    
(2:2) Кесси Франк 76'    
(3:2) Гюнтер Корай 78'    
Татарушану Чиприан Калабрия Давиде Томори Фикайо Романьоли Алессио Балло-Туре Фоде   81' Беннасер Исмаэль   77' (Ибрагимович Златан (   77') Кесси Франк Салемакерс Алексис   46' (Кастильехо Самуэль (   46') Мальдини Даниэль   46' (Крунич Раде (   46') Ребич Анте   36' (Леау Рафаэл (   36') Жиру Оливье   82' (Тонали Сандро (   82')
Запасные: Габбия Маттео Конти Андреа Кьяер Симон Пеллегри Пьетро Юнгдал Андреас Калюлю Пьер
Монтипо Лоренцо Казале Николо   38' Чеккерини Федерико   5'   46' (Шутало Бошко (   46') Гюнтер Корай Фараони Марко Илич Иван Велозу Мигель   54'   60' (Тамез Адриен (   60') Лазович Дарко   79' (Канчельери Маттео (   79') Барак Антонин Калинич Никола   25'   64' (Ласанья Кевин (   64') Капрари Джанлука   60' (Симеоне Джованни (   60')
Запасные: Берарди Алессандро Четин Мерт Маньяни Джанджакомо Рюэгг Кевин Хонгла Мартин Пандур Ивор Бесса Даниэль
16 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Inspiration90
16 Октября 2021 в 23:55
Forza Milan!
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окончен Лацио 3:1 Интер Милан
окончен Милан 3:2 Верона
17.10  13:30 Кальяри ... Сампдория 2.75 3.65 2.5
17.10  16:00 Эмполи ... Аталанта 4.7 4.4 1.67
17.10  16:00 Дженоа ... Сассуоло 3.6 3.75 2.02
17.10  16:00 Удинезе ... Болонья 2.24 3.55 3.2
17.10  19:00 Наполи ... Торино 1.4 5.2 7.4
17.10  21:45 Ювентус ... Рома 1.76 4.2 4.3
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