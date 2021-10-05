Ибрагимович – о сорокалетии: «Чувствую себя молодым»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на днях отпраздновал круглую дату – именитому шведскому форварду исполнилось 40 лет.

Несмотря на возраст, игрок продолжает выступать на топ-уровне, сражаясь со своей командой за чемпионство в Италии. Правда, в текущем сезоне Ибра пока больше лечится, чем играет.

«В свои 40 лет я все ещё чувствую себя молодым. Прошёл еще один год. Сейчас я больше всего жду возможности вернуться на поле», - заявил футболист в эфире телешоу «Le Iene».

Интересным оказался ответ Ибрагимовича на вопрос, какой клуб станет чемпионом Серии А: «Тот, в котором играет Златан».

Отметим, что в текущем розыгрыше 40-летний голеадор провёл 1 поединок и забил 1 мяч.