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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович – о сорокалетии: «Чувствую себя молодым»

05 Октября 2021 • 16:16 Комментировать (1)
Милан
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Верона
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16.10 21:45

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович на днях отпраздновал круглую дату – именитому шведскому форварду исполнилось 40 лет.

Несмотря на возраст, игрок продолжает выступать на топ-уровне, сражаясь со своей командой за чемпионство в Италии. Правда, в текущем сезоне Ибра пока больше лечится, чем играет.

«В свои 40 лет я все ещё чувствую себя молодым. Прошёл еще один год. Сейчас я больше всего жду возможности вернуться на поле», - заявил футболист в эфире телешоу «Le Iene».

Интересным оказался ответ Ибрагимовича на вопрос, какой клуб станет чемпионом Серии А: «Тот, в котором играет Златан».

Отметим, что в текущем розыгрыше 40-летний голеадор провёл 1 поединок и забил 1 мяч.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Серия А Златан Ибрагимович
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Комментарии (1)
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Kar.k4rych
05 Октября 2021 в 16:46
Ему тщательнее лечиться надо. Особенно главы вершину.
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