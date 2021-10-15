​У Пиоли спросили, сыграет ли Ибрагимович в субботу

Златан Ибрагимович из-за проблем со здоровьем в нынешнем сезоне провёл за «Милан» только один матч. На днях швед возобновил тренировки, но пока нет ясности, сыграет ли он в субботу против «Вероны».

«Златан чувствует себя лучше, со вчерашнего дня он тренируется в общей группе. Сыграет ли он в субботу? Думаю, важной будет утренняя тренировка. После неё мы решим, сыграет Ибрагимович против «Вероны» или нет», - слова Пиоли с пресс-конференции приводит на своих страницах Football Italia.

Матч «Милан» - «Верона» стартует 16 октября в 21:45 по московскому времени. На текущий момент команда Стефано Пиоли занимает второе место в турнирной таблице Серии А.