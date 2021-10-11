«Милан» нацелен сохранить Тео Эрнандеса

Вице-чемпионы Италии не хотят терять своего лидера – защитника Тео Эрнандеса.

Не так давно 24-летний француз впервые был вызван в сборную своей страны вместе с братом Люкой на матчи Лиги наций. Тео Эрнандес помог «ле блё» выиграть данный турнир, отличившись победным мячом в полуфинале против Бельгии (3:2). Тем самым крайний оборонец «россонери» обратил на себя ещё большее внимание топовых клубов Европы.

В «Милане» понимают значимость Эрнандеса для команды и не собираются терять его. По информации La Gazzetta dello Sport, вскоре «дьяволы» предоставят Тео на подпись улучшенный контракт, несмотря на имеющееся у него на руках соглашение с клубом до 2024 года.

Добавим, что «Милан» также работает над пролонгацией отношений с тренером Стефано Пиоли.