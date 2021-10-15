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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» лишился ведущего полузащитника из-за коронавируса

15 Октября 2021 • 20:45 Комментировать
Милан
...
Верона
1.53 4.45 6.00
16.10 21:45

Атакующий хавбек «россонери» Браим Диас перед возобновлением матчей Серии А после международной паузы сдал положительный тест на COVID-19.

Неутешительные новости доносятся из лагеря вице-чемпионов Италии. За день до игры с «Вероной» миланцы лишились ключевого игрока основного состава Браима Диаса. 22-летний футболист отправился на самоизоляцию без явных симптомов болезни.

После выявленного у испанца коронавируса команда в полном составе сдала тесты. Ни у кого из игроков «Милана» инфекция обнаружена не была.

В нынешнем сезоне Браим Диас успел отличиться за «дьяволов» 4 голами и 2 ассистами.

Прежде в основную группу клуба вернулся Златан Ибрагимович.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Браим Диас коронавирус
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16.10  21:45 Милан ... Верона 1.49 4.7 6.4
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