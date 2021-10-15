«Милан» лишился ведущего полузащитника из-за коронавируса

Атакующий хавбек «россонери» Браим Диас перед возобновлением матчей Серии А после международной паузы сдал положительный тест на COVID-19.

Неутешительные новости доносятся из лагеря вице-чемпионов Италии. За день до игры с «Вероной» миланцы лишились ключевого игрока основного состава Браима Диаса. 22-летний футболист отправился на самоизоляцию без явных симптомов болезни.

После выявленного у испанца коронавируса команда в полном составе сдала тесты. Ни у кого из игроков «Милана» инфекция обнаружена не была.

В нынешнем сезоне Браим Диас успел отличиться за «дьяволов» 4 голами и 2 ассистами.

Прежде в основную группу клуба вернулся Златан Ибрагимович.