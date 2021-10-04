«Милан» приготовил для Пиоли новый контракт

В прошлом сезоне «Милан» под руководством Стефано Пиоли впервые за долгие годы пробился в Лигу чемпионов, а в нынешнем розыгрыше Серии А выдал довольно уверенный стартовый отрезок, показав лучший результат за почти 20 лет.

Как следствие, наставник заслужил доверие президента клуба, который уже в ближайшее время намерен предложить специалисту новое соглашение. К слову, текущий договор итальянца рассчитан лишь до лета 2022 года.

Добавим, что Пиоли возглавляет «Милан» уже ровно два года, сумев за это время помочь команде выбраться из кризиса, в который она попала при бывшем главном тренере Марко Джампаоло.

Правда, пока «россонери» не могут вернуться на победный путь в самом престижном клубном турнире Старого Света, проиграв оба матча «Ливерпулю» и «Атлетико».