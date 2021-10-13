Вратарская позиция в последнее время стала одной из самых проблемных в «Милане» - летом команду на правах свободного агента покинул Джанлуиджи Доннарумма, а на днях серьезную травму получил основной голкипер Мик Меньян.
Как итог, руководство клуба тут же вышло на трансферный рынок и в краткие сроки оформило переход 38-летнего Антонио Миранте, последней командой которого была «Рома». В июле этого года у игрока истек срок действия контракта с римлянами.
Отмечается, что у Миранте также был вариант со «Специей», но футболист принял решение на закате карьеры попробовать свои силы в составе гранда местного футбола.
Official Statement: Antonio Mirante ➡ https://t.co/4VvkwYANrA— AC Milan (@acmilan) October 13, 2021
Comunicato Ufficiale: @MIRANTE83 ➡ https://t.co/c7xTiB7GhD#NewPlayerUnlocked #SempreMilan pic.twitter.com/wqm1peCJyy