Вратарская позиция в последнее время стала одной из самых проблемных в «Милане» - летом команду на правах свободного агента покинул Джанлуиджи Доннарумма, а на днях серьезную травму получил основной голкипер Мик Меньян.

Как итог, руководство клуба тут же вышло на трансферный рынок и в краткие сроки оформило переход 38-летнего Антонио Миранте, последней командой которого была «Рома». В июле этого года у игрока истек срок действия контракта с римлянами.

Отмечается, что у Миранте также был вариант со «Специей», но футболист принял решение на закате карьеры попробовать свои силы в составе гранда местного футбола.