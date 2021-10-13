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Чемпионат Италии. Серия А

38-летний Миранте представлен в качестве нового игрока «Милана» официально

13 Октября 2021 • 21:50 Комментировать
Милан
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Верона
1.53 4.45 6.00
16.10 21:45

Вратарская позиция в последнее время стала одной из самых проблемных в «Милане» - летом команду на правах свободного агента покинул Джанлуиджи Доннарумма, а на днях серьезную травму получил основной голкипер Мик Меньян.

Как итог, руководство клуба тут же вышло на трансферный рынок и в краткие сроки оформило переход 38-летнего Антонио Миранте, последней командой которого была «Рома». В июле этого года у игрока истек срок действия контракта с римлянами.

Отмечается, что у Миранте также был вариант со «Специей», но футболист принял решение на закате карьеры попробовать свои силы в составе гранда местного футбола.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Антонио Миранте
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