Ибрагимович считает теннисиста Джоковича совершенным спортсменом

Златан Ибрагимович поделился мнением о своём давнем друге – теннисисте Новаке Джоковиче.

«У Джоковича балканское мышление. Эмоциональный взрыв говорит о том, что всё движется в правильном русле. Злость помогает ему выкладываться на сто процентов, быть более сосредоточенным. Новак – совершенный спортсмен. Он растёт ментально, получая новый опыт. Он – как я», - приводит слова Ибрагимовича Milan News 24.

Ранее 40-летний швед, отпраздновавший на днях свой юбилей, сообщил, какой клуб сможет выиграть Серию А в сезоне 2021/2022.

Отметим, что у Златана Ибрагимовича югославские корни: его мать - хорватка, а отец - босниец.