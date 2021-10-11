Агент – о контракте Пиоли: «Переговоры идут каждый день»

Представитель деловых интересов Стефано Пиоли подтвердил, что вскоре тренер должен поставить подпись под новым договором с клубом.

«Переговоры идут каждый день. У «Милана» невероятная рабочая группа. Им удалось практически с нуля построить команду благодаря взаимоподдержке. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество сторон. Продление контракт Пиоли – практически естественное решение», - заявил агент 55-летнего специалиста в разговоре с Tuttomercato.

Отметим, что «россонери» под руководством Стефано Пиоли не проиграли ни одного матча в Серии А и располагаются с 19 очками на втором месте в турнирной таблице после семи туров.