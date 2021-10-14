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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович вернулся в основную группу «Милана»

14 Октября 2021 • 18:08 Комментировать
Милан
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Верона
1.53 4.45 6.00
16.10 21:45

40-летний нападающий Златан Ибрагимович в четверг, 14 октября, наконец-то вернулся к тренировкам в общей группе «Милана» - швед пропустил практически весь стартовый отрезок сезона из-за повреждения, а потом получил рецидив в игре с «Лацио».

Опытный футболист работал по индивидуальной программе с середины сентября. Только сегодня Златана допустили к интенсивным занятиям с остальными партнерами по команде.

Правда, Ибрагимович в конечном итоге не попал в заявку на предстоящий матч с «Вероной» в Серии А и будет готовиться уже к поединку в Лиге чемпионов. Добавим, что помимо форварда в лазарете «Милана» находились Давиде Калабриа и Раде Крунич.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович
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