Ибрагимович вернулся в основную группу «Милана»

40-летний нападающий Златан Ибрагимович в четверг, 14 октября, наконец-то вернулся к тренировкам в общей группе «Милана» - швед пропустил практически весь стартовый отрезок сезона из-за повреждения, а потом получил рецидив в игре с «Лацио».

Опытный футболист работал по индивидуальной программе с середины сентября. Только сегодня Златана допустили к интенсивным занятиям с остальными партнерами по команде.

Правда, Ибрагимович в конечном итоге не попал в заявку на предстоящий матч с «Вероной» в Серии А и будет готовиться уже к поединку в Лиге чемпионов. Добавим, что помимо форварда в лазарете «Милана» находились Давиде Калабриа и Раде Крунич.