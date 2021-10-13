Тео Эрнандес вернулся из сборной с коронавирусом

Защитник «Милана» Тео Эрнандес по возвращению в расположение клуба из своей национальной сборной сдал положительный тест на COVID-19.

Пресс-служба «россонери» отрапортовала о помещении 24-летнего француза на карантин. Игрок переносит болезнь в лёгкой форме, не имея ярко выраженных симптомов.

Таким образом, участие Тео Эрнандеса в ближайшем матче Серии А против «Вероны», который состоится 16 октября, не представляется возможным. Также под вопросом выход ключевого игрока обороны миланцев на матч 3-го тура Лиги чемпионов с «Порту».

Тео Эрнандес успешно выступил в Лиге наций за «ле блё», отличившись в играх с Бельгией и Испанией голом и результативным пасом. Напомним, что Франция выиграла данный турнир.