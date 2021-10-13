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Чемпионат Италии. Серия А

Тео Эрнандес вернулся из сборной с коронавирусом

13 Октября 2021 • 15:12 Комментировать
Милан
...
Верона
1.53 4.45 6.00
16.10 21:45

Защитник «Милана» Тео Эрнандес по возвращению в расположение клуба из своей национальной сборной сдал положительный тест на COVID-19.

Пресс-служба «россонери» отрапортовала о помещении 24-летнего француза на карантин. Игрок переносит болезнь в лёгкой форме, не имея ярко выраженных симптомов.

Таким образом, участие Тео Эрнандеса в ближайшем матче Серии А против «Вероны», который состоится 16 октября, не представляется возможным. Также под вопросом выход ключевого игрока обороны миланцев на матч 3-го тура Лиги чемпионов с «Порту».

Тео Эрнандес успешно выступил в Лиге наций за «ле блё», отличившись в играх с Бельгией и Испанией голом и результативным пасом. Напомним, что Франция выиграла данный турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Тео Эрнандес
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